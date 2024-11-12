Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 02:40

Сорин: «Устюгов пропустит первый этап Кубка России»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке к сезону Сергея Устюгова.

«Сергей начинает уже третий сезон по одному и тому же графику, выступая на своих окружных соревнованиях. Раньше они были в разные даты, а сейчас совместились со стартами «Югория. Первый снег». Сергей также будет пропускать первый этап Кубка России в Вершине Теи и присоединится к сильнейшим лыжникам страны уже на втором и третьем этапах Кубка России.

Он него мы всегда ожидаем борьбы только за самые высокие места, так что Сергей пока не удивляет. Самое главное, что он не удивляет в худшую сторону. Он бегает, показывает неплохой уровень. Надеюсь, что и по ходу сезона Устюгов будет держать планку», — приводит слова Сорина «РБ Спорт».

Устюгов занял третье место на соревнованиях «Югория. Первый снег» в гонке на 10 км свободным стилем.

Источник: РБ Спорт
Егор Сорин
Сергей Устюгов
Читайте также
СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Коростелев считает, что пока далек от своей лучшей формы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости