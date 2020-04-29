«Сомнительная популярность». Наталья Непряева — о большем внимании к биатлонистам
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о своей популярности. Она призналась, что не хочет такого внимания к себе, как в биатлоне.
— Мне точно грех жаловаться на внимание со стороны прессы, болельщиков. — цитирует Непряеву Sportbox. — Мои успехи рядом не стоят с достижениями Саши Большунова, поэтому заслуженно нахожусь в его тени. Мужчинам в целом уделяют чуть больше внимания в СМИ, и это нормально.
— Хотели бы такой же популярности, как у биатлонистов?
— Разве девочки популярнее меня?
— О них все равно говорят больше.
— Сомнительная популярность. Мне такая точно не нужна. Знаю, о чем говорю, я через такую хейтовую известность тоже проходила. Не сказала бы, что переживала по поводу нападок болельщиков. Скорее, тяжело было понять, почему ничего не получается.
Дополнительная информация:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/cross_country/spbnews_NI1184367_Natalja_Neprajeva_O_biatlonistah_govorat_bolshe_Somnitelnaja_popularnost_Mne_takaja_tochno_ne_nuzhna