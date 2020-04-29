Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о своей популярности. Она призналась, что не хочет такого внимания к себе, как в биатлоне.

— Мне точно грех жаловаться на внимание со стороны прессы, болельщиков. — цитирует Непряеву Sportbox. — Мои успехи рядом не стоят с достижениями Саши Большунова, поэтому заслуженно нахожусь в его тени. Мужчинам в целом уделяют чуть больше внимания в СМИ, и это нормально.

— Хотели бы такой же популярности, как у биатлонистов?

— Разве девочки популярнее меня?

— О них все равно говорят больше.

— Сомнительная популярность. Мне такая точно не нужна. Знаю, о чем говорю, я через такую хейтовую известность тоже проходила. Не сказала бы, что переживала по поводу нападок болельщиков. Скорее, тяжело было понять, почему ничего не получается.