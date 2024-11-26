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Сегодня, 08:14

Смирнова выиграла разделку на 10 км на первом этапе Кубка России

Алина Савинова
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Екатерина Смирнова стала победительницей гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Вершине Теи.

Представляющая Тюмень спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 3,10 секунды.

Второе место заняла лыжница из Москвы Арина Каличева с отставанием в 8,20 секунды. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, выступающая за Вологду (+17,50).

Мужская разделка на 15 км стартует в 8.40 по московскому времени.

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