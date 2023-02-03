Смирнова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Красногорске
Екатерина Смирнова выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.
26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут и 24,9 секунды. Второе место заняла Лидия Горбунова (отставание 27,7 секунды), третьей стала Анастасия Доценко (31,8).
Сегодня, 3 февраля, в 13.00 мск в Красногорске пройдет мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.
Этап Кубка России в Красногорске проходит с 3 по 5 февраля.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Классический стиль. 10 км. Женщины
1. Екатерина Смирнова — 27.24,9
2. Лидия Горбунова — отставание 27,7 секунды
3. Анастасия Доценко -31,8
4. Яна Кирпиченко — 55,8
5. Ольга Сергеева -1.09,4
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