Смирнова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Красногорске

Екатерина Смирнова выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут и 24,9 секунды. Второе место заняла Лидия Горбунова (отставание 27,7 секунды), третьей стала Анастасия Доценко (31,8).

Сегодня, 3 февраля, в 13.00 мск в Красногорске пройдет мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.

Этап Кубка России в Красногорске проходит с 3 по 5 февраля.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Классический стиль. 10 км. Женщины

1. Екатерина Смирнова — 27.24,9

2. Лидия Горбунова — отставание 27,7 секунды

3. Анастасия Доценко -31,8

4. Яна Кирпиченко — 55,8

5. Ольга Сергеева -1.09,4