Бывший тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Геральд Хайгель мог снабжать своих спортсменов допингом. Об этом в интервью телеканалу ARD рассказал лыжник Йоханнес Дюрр, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг. 32-летний спортсмен выступал за сборную Австрии.

Дюрр рассказал о том, что Хайгель снабжал лыжников национальной команды эритропоэтином. Сам Хайгель, который работал в сборной с 2011 по 2017 год, отрицает обвинения и планирует подать в суд на Дюрра.

В марте 2019-го, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макса Хауке, которые обвинялись в использовании кровяного допинга.

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