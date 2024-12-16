Сметанину не будут перевозить для лечения в Москву

Федор Сметанин, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной, сообщил, что 72-летнюю спортсменку не будут перевозить для лечения в Москву из Сыктывкара.

«С Москвой была консультация, врачи говорят, что смысла перевозить ее нет, потому что лечение будем тем же самым, оно уже поставлено правильно», — цитирует Сметанина ТАСС.

14 декабря стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. У лыжницы парализовало часть тела после инсульта.

В последние годы Сметанина была старшим тренером-преподавателем Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд».