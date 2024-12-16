Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:10

Сметанину не будут перевозить для лечения в Москву

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федор Сметанин, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной, сообщил, что 72-летнюю спортсменку не будут перевозить для лечения в Москву из Сыктывкара.

«С Москвой была консультация, врачи говорят, что смысла перевозить ее нет, потому что лечение будем тем же самым, оно уже поставлено правильно», — цитирует Сметанина ТАСС.

14 декабря стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. У лыжницы парализовало часть тела после инсульта.

В последние годы Сметанина была старшим тренером-преподавателем Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд».

Источник: ТАСС
Раиса Сметанина
Читайте также
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
В деле экс-ректора ВГУЭС обнаружили новую схему мошенничества
Россияне получат 11 дней отдыха на предстоящие новогодние праздники
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бородавко назвал спортивное разочарование 2024 года: «Потепление почти незаметно»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости