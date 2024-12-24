Сметанина после выписки из реанимации дышит самостоятельно

Состояние советской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной улучшилось.

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — приводит Sport24 слова источника, близкого к Сметаниной.

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела. 21 декабря стало известно, что Сметанину выписали из реанимации.

Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.