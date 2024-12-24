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Сметанина после выписки из реанимации дышит самостоятельно

Сергей Разин
корреспондент
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Состояние советской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной улучшилось.

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — приводит Sport24 слова источника, близкого к Сметаниной.

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела. 21 декабря стало известно, что Сметанину выписали из реанимации.

Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

Источник: Sport24
Раиса Сметанина
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