Словенка Лампич выиграла финал спринта на «Тур де ски», Непряева только шестая

Словенка Анамария Лампич выиграла финал спринта на Кубка мира в Италии. Второе место заняла норвежка Астрид Якобсен, отставшая на 0,22 секунды, на третьей строчке — американка Джессика Диггинс.

Наталья Непряева была единственной россиянкой, которая пробилась в финал. Но в заключительном забеге стала последней. Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Индивидуальный спринт (К)

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.03,03

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — отставание 0,22

3. Джессика Диггинс (США) — 0,28

4. Сейди Бьорнсен (США) — 0,80

5. Лючия Скардони (Италия) — 1,12

6. Наталья Непряева (Россия) — 15,30