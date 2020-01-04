Словенка Лампич выиграла финал спринта на «Тур де ски», Непряева только шестая
14:52
Словенка Анамария Лампич выиграла финал спринта на Кубка мира в Италии. Второе место заняла норвежка Астрид Якобсен, отставшая на 0,22 секунды, на третьей строчке — американка Джессика Диггинс.
Наталья Непряева была единственной россиянкой, которая пробилась в финал. Но в заключительном забеге стала последней. Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Индивидуальный спринт (К)
1. Анамария Лампич (Словения) — 3.03,03
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — отставание 0,22
3. Джессика Диггинс (США) — 0,28
4. Сейди Бьорнсен (США) — 0,80
5. Лючия Скардони (Италия) — 1,12
6. Наталья Непряева (Россия) — 15,30
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