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Словения подала апелляцию на дисквалификацию Лампич

19:56
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Сборная Словении подала апелляцию на решение FIS лишить Анумарию Лампич второго места в спринте на «Тур де Ски».

Как сообщается в пресс-релизе FIS, словенка лишена серебра за воспрепятствование другому спортсмену при обгоне. На одном из поворотов Лампич обошла представительницу Швейцарии Надин Фендрих, которая в результате маневра словенки потеряла равновесие и упала.

Таким образом, второе место досталось американке Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции. Победу одержала еще одна шведка Линн Сванн.

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