19:42 | Лыжные гонки

Сломанная палка Большунова. Обзор масс-старта на этапе КМ в Канаде

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23 марта в канадском Квебеке состоялся мужской масс-старт в рамках заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо - он завоевал золото, несмотря на падение.

Россиянин Александр Большунов стал седьмым. За 1,5 километра до финиша у него сломалась палка: канадец Алекса Харви выскочил у россиянина из-за спины и зацепил во время своего маневра его правую палку. 

Большунову ломают палку и перспективы на Кубок мира // 
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