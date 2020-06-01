1 июня 1965 года родилась знаменитая отечественная лыжница Лариса Лазутина. Сегодня ей исполняется 55 лет.

Лазутниа — пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Двукратная обладательница Кубка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1987), Заслуженный мастер спорта России (1994). Герой Российской Федерации (1998).

Олимпийский сезон-2001/2002 стал завершающим и одновременно скандально- резонансным для лыжницы. Она целенаправленно готовилась к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и подошла к главным стартам в отличной спортивной форме. Однако, после выигранного труднейшего марафона на 30 км классикой была уличена в применении допинга, дарбепоэтина — разновидность эритропоэтина (как и другая российская чемпионка этих Игр Ольга Данилова). 29 июня 2003 года на заседании Международного олимпийского комитета в Праге было принято решение о дисквалификации и об аннулировании всех спортивных результатов Лазутиной в международных соревнованиях после декабря 2001 года.