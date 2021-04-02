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«Сколько можно бегать!» Большунов не выступит в марафоне на чемпионате России

13:33
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Лыжник Александр Большунов не выступит на марафоне в рамках чемпионата России в Тюмени, который состоится в воскресенье 4 апреля.

— Побегу ли марафон? Хорош уже, сколько можно бегать? Гонка последняя на чемпионате, но не последняя в сезоне. Югорский марафон — возможен, — сказал Большунов журналистам.

27 марта Большунов победил в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, 28 марта выиграл скиатлон, 31 марта вместе с Александром Терентьевым победил в командном спринте свободным стилем, 2 апреля сборная Северо-Западного федерального округа вместе с Большуновым выиграла мужскую эстафету.

(Дмитрий Кузнецов)

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