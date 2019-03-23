Синнре Скар: "Никто не хочет мешать Большунову. Мы должны побеждать, а не ломать ему палки"

Норвежский лыжник Синнре Скар заявил, что его команда хочет честно побеждать россиянина Александра Большунова. 27-летний спортсмен добавил, что российские лыжники зачастую вели себя неспортивно в текущем сезоне.

- Мы играем по-честному. Никто не бежит для того, чтобы помешать Большунову, - приводит слова Скара Dagbladet. - Мы хотим побеждать его, а не ломать ему палки. Большунов получил предупреждение в Холменколлене, а Устюгов - на чемпионате мира. Это русские вели себя неспортивно в текущем сезоне. Мы будем побеждать их, показывая лучший ход.

Напомним, Большунов занимает 2-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 1419 очков. Скар с 530 баллами располагается на 13-й строчке.

Все о лыжных гонках - здесь