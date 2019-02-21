Синнре Скар: "Хотел поговорить с Устюговым по поводу Клебо, но испугался"

Норвежский лыжник Синнре Скар признался, что хотел поговорить с Сергеем Устюговым во время стычки между россиянином и еще одним представителем Норвегии Йоханнесом Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

- Было похоже на то, что Устюгов хотел атаковать Йоханнеса. Я заволновался, что он его завалит, - приводит слова Скара TV2. - Я подошел к ним, чтобы поговорить с Устюговым, но испугался его. Он огромный мужик. Устюгов что-то сказал мне по-русски. Наверное, что-то неприличное, но я точно не знаю.

Напомним, Клебо подрезал и толкнул Устюгова во время полуфинального спринта. Норвежец стал чемпионом мира в этой дисциплине, а россиянин занял 9-е место. Устюгов получил желтую карточку за свое поведение после гонки, а его результат был аннулирован.

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