Симен Крюгер: «Большунов показал свой нрав после финиша»

Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал результат российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования в рамках многодневки «Ски тур». Россиянин лидировал в общем зачете «Ски тура» перед началом гонки, но финишировал лишь седьмым, уступив шести норвежцам.

— Большунов показал свой нрав после финиша, — приводит слова Крюгера Dagbladet. — Хорошо понимаю, что он разочарован. Такого развития событий он для себя не видел. Понимаю, что он зол и разочарован. У нас были отличные лыжи при очень сложном состоянии трассы. Мы видим теперь, насколько важным оказалось то, что у Большунова не было шанса с его лыжами.

Должен сказать, что мне его чрезвычайно жаль. Нам сообщили за 5 минут до старта, что мы меняем лыжи. На этой паре я не прошел ни метра теста, потому что мы тоже тестировали клистер. Но я горжусь сервисменом и очень рад.