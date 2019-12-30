Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».

Вестберг обвинил россиянина в поломке палки, из-за чего швед не отобрался в полуфинал.

— Кто-то наехал на мою палку сзади, — приводит слова Вестберга Expressen. — Я решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. Слова слетели с языка автоматически. Гордиться тут нечем. Я должен за это извиниться.

Шведский лыжник недоволен Большуновым. Он считает, что россиянин сломал ему палку