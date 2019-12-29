Шведский лыжник недоволен Большуновым. Он считает, что россиянин сломал ему палку

Шведский лыжник Карл-Юхан Вестберг предъявил претензии к россиянину Александру Большунову после завершения спринтерской гонки в рамках «Тур де Ски». Швед посчитал, что россиянин виноват в поломке его палки на последнем повороте четвертьфинала гонки, сообщает Aftobladet.

Вестберг, не сумевший отобраться в полуфинал, после финиша крикнул россиянину: «Какого черта?!» — Большунов лишь в недоумении развел руками.

— Я находился в отличной позиции, но кто-то сзади ударил по моей палке, — позже успокоился Вестберг. — И я подумал на Большунова. После гонки ты находишься на взводе, но сейчас я понимаю, что неправильно повел себя.