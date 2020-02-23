Шведская лыжница выбросила телефон и палку в лес. Она не попала в финал спринта «Ски Тура»
11:49
Шведская лыжница Линн Сван разозлилась из-за непопадания в финал спринта этапа «Ски Тура».
Во время занятия на велотренажере Сван выбросила телефон и палку в лес.
— Я облажалась, — цитирует Сван Expressen. — Очевидно, я проклята. Но палка цела — думаю, она где-то в лесу. Это еще достаточно мягкая реакция с моей стороны.
Linn Svahn kun, kuulee ett?, aika ei riit? sprinttifinaaliin. ?#Hiihto #Langrenn #XCski #Trondheim #TrondheimSprint #FISCrossCountrySki #SkiTour #SkiTour2020 pic.twitter.com/YqBzXAcktK— ?Kaptein Suolisolmu?? (@Kapt_Suolisolmu) February 23, 2020
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