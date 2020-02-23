Шведская лыжница выбросила телефон и палку в лес. Она не попала в финал спринта «Ски Тура»

Шведская лыжница Линн Сван разозлилась из-за непопадания в финал спринта этапа «Ски Тура».

Во время занятия на велотренажере Сван выбросила телефон и палку в лес.

— Я облажалась, — цитирует Сван Expressen. — Очевидно, я проклята. Но палка цела — думаю, она где-то в лесу. Это еще достаточно мягкая реакция с моей стороны.