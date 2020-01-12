Шведки Майя Дальквист и Линн Сван одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Они показали результат 15 минут 43,7 секунды.

Второе место заняли представительницы Швейцарии Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,09), тройку замкнули спортсменки из второй сборной Швеции Эвелина Сеттлин и Линн Семскар (+3,27).

Россиянки Нина Дуботкина/Христина Мацокина и Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева) заняли шестое и девятое место соответственно.

Лыжные гонки

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Линн Сван) — 15.42,70

2. Швейцария-1 (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — отставание 0,09

3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин, Линн Семскар) — 3,27

4. Норвегия-1 (Йюли Мире, Майкен Фалла) — 3,58

5. США (Джулия Керн, Софи Колдуэл) — 6,61

6. Россия-1 (Нина Дуботолкина, Кристина Мацокина) — 9,13

9. Россия-2 (Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева) — 12,89