Шведки Дальквист и Сван победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, россиянки — вне топ-5
Шведки Майя Дальквист и Линн Сван одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Они показали результат 15 минут 43,7 секунды.
Второе место заняли представительницы Швейцарии Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,09), тройку замкнули спортсменки из второй сборной Швеции Эвелина Сеттлин и Линн Семскар (+3,27).
Россиянки Нина Дуботкина/Христина Мацокина и Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева) заняли шестое и девятое место соответственно.
Лыжные гонки
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт (С)
1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Линн Сван) — 15.42,70
2. Швейцария-1 (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — отставание 0,09
3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин, Линн Семскар) — 3,27
4. Норвегия-1 (Йюли Мире, Майкен Фалла) — 3,58
5. США (Джулия Керн, Софи Колдуэл) — 6,61
6. Россия-1 (Нина Дуботолкина, Кристина Мацокина) — 9,13
9. Россия-2 (Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева) — 12,89