Шведка Карлссон выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Руке, Сорина и Ступак попали в топ-10

Представительница сборной Швеции Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Он опередила норвежку Терезу Йохауг, которая показала второе время. Третье стала немка Катарина Хеннинг.

Россиянка Татьяна Сорина показала восьмое время, Юлия Ступак — девятое.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

Финал

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 24:29.4

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — +13.7

3. Катарина Хенниг (Германия) — +15.2

4. Эбба Андерссон (Швеция) — +31.8

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — +35.1

6. Рози Бреннан (США) — +38.6

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — +42.4

8. Татьяна Сорина (Россия) — +45.6

9. Юлия Ступак (Россия) — +54.7

10. Хейди Венг (Норвегия) — +55.7

15. Наталья Непряева (Россия) — +1:06.0

21. Лилия Васильева (Россия) — +1:18.9

32. Яна Кирпиченко (Россия) — +1:51.9

40. Мария Истомина (Россия) — +2:05.7

42. Анастасия Рыгалина (Россия) — +2:07.2