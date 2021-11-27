Шведка Карлссон выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Руке, Сорина и Ступак попали в топ-10
Представительница сборной Швеции Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Он опередила норвежку Терезу Йохауг, которая показала второе время. Третье стала немка Катарина Хеннинг.
Россиянка Татьяна Сорина показала восьмое время, Юлия Ступак — девятое.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
Финал
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 24:29.4
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — +13.7
3. Катарина Хенниг (Германия) — +15.2
4. Эбба Андерссон (Швеция) — +31.8
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — +35.1
6. Рози Бреннан (США) — +38.6
7. Кертту Нисканен (Финляндия) — +42.4
8. Татьяна Сорина (Россия) — +45.6
9. Юлия Ступак (Россия) — +54.7
10. Хейди Венг (Норвегия) — +55.7
15. Наталья Непряева (Россия) — +1:06.0
21. Лилия Васильева (Россия) — +1:18.9
32. Яна Кирпиченко (Россия) — +1:51.9
40. Мария Истомина (Россия) — +2:05.7
42. Анастасия Рыгалина (Россия) — +2:07.2
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