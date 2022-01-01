Швед выбил палку у Терентьева в четвертьфинале спринта на этапе «Тур де Ски»
15:00
Российский лыжник Александр Терентьев потерял палку на старте четвертьфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецким Оберстдорфе.
Терентьев боролся со шведским лыжником Оскаром Свенссоном. Несмотря на это, россиянин выиграл заезд и вышел в полуфинал соревнований.
В полуфинальном заезде Терентьев выступит вместе с Йоханнесом Клебо (Норвегия), Александром Большуновым (Россия), Эриком Вальнесом (Норвегия), Харальдом Эстбергом Амундсеном (Норвегия) и Йовианом Хедигером (Швейцария).
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