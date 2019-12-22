Швеция выиграла женский командный спринт на Кубке мира

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) состоялся женский командный спринт у женщин.

Победила сборная Швеции-2. На втором месте команда Швеции-1. Третьей стала команда Швейцарии.

Российские дуэты Анна Грухвина/Екатерина Смирнова и Кристина Мацокина/Нина Дуботолкина не попали в финал, заняв в полуфиналах 7-е и 9-е места.

Планица (Словения)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. Швеция-2 (Майя Дальквист, Линн Сван) — 19.13,55

2. Швеция-1 (Стина Нильссон, Юнна Сундлинг) — отставание 1,01

3. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — 1,13

4. Норвегия-1 (Майкен Фалла, Ане Стенсет) — 7,58

5. США (Софи Колдуэл, Джулия Керн) — 9,72

6. Норвегия-2 (Тириль Венг, Мари Эйде) — 12,41