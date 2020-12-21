Швеция назвала состав на «Тур де Ски»

Сборная Швеции объявила состав на многодневку «Тур де Ски», информирует Expressen.

Соревнования пройдут в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января. Как отмечается, не сможет выступить трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла. Она еще не восстановилась после перенесенного коронавируса.

Состав команды:

мужчины — Йохан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Вильям Поромяа, Калле Халварссон, Бьорн Сандстрём, Маркус Руус.

женщины — Эмма Рибом, Моа Олссон, Майя Дальквист, Моа Лундгрен, Линн Сван, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон.

?Напомним, ранее появлялась информация, что Швеция может не выступить на «Тур де Ски» из-за угрозы коронавируса. Команда уже пропустила последние этапы Кубка мира.