Большунов стал победителем финала спринта в Ижевске
Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Большунов занял первое место с результатом 4 минуты 3,36 секунды. На втором месте финишировал Александр Терентьев (+0,18). Тройку призеров замкнул Денис Филимонов (+0,60).
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап, Ижевск
Мужчины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Александр Большунов — 4.03,36
2. Александр Терентьев — +0,18
3. Денис Филимонов — +0,59
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