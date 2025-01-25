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Сегодня, 13:42

Большунов стал победителем финала спринта в Ижевске

Сергей Ярошенко
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Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске.

Большунов занял первое место с результатом 4 минуты 3,36 секунды. На втором месте финишировал Александр Терентьев (+0,18). Тройку призеров замкнул Денис Филимонов (+0,60).

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Мужчины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Александр Большунов — 4.03,36

2. Александр Терентьев — +0,18

3. Денис Филимонов — +0,59

Александр Большунов
Александр Терентьев
Денис Филимонов
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Терентьева стала победительницей конькового спринта на шестом этапе Кубка России

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