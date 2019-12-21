Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Шанава выиграл спринт в Планице, Большунов, Краснов и Ретивых не добрались до финала

17:28

Француз Люка Шанава выиграл этап Кубка мира в словенской Планице. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — Эрик Вальнес из Норвегии.

Россияне Александр Большунов и Андрей Краснов выбыли в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Люка Шанава (Франция) — 2.14,41

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,40

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,83

4. Синнре Скар (Норвегия) — 1,92

5. Ришар Жув (Франция) — 4,67

6. Ховард Таугбель (Норвегия) — 12,21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир