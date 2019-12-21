Шанава выиграл спринт в Планице, Большунов, Краснов и Ретивых не добрались до финала
17:28
Француз Люка Шанава выиграл этап Кубка мира в словенской Планице. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — Эрик Вальнес из Норвегии.
Россияне Александр Большунов и Андрей Краснов выбыли в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.
Планица (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Люка Шанава (Франция) — 2.14,41
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,40
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,83
4. Синнре Скар (Норвегия) — 1,92
5. Ришар Жув (Франция) — 4,67
6. Ховард Таугбель (Норвегия) — 12,21
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