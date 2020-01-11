Шанава победил в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, Ретивых выбыл в полуфинале

Французский лыжник Люка Шанава победил в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Он показал результат 2 минуты 14,81 секунды.

Второе место занял норвежец Синнре Скар (отставание — 0,61), третье — швед Юхан Хеггстрем (0,96).

Россиянин Андрей Краснов выбыл в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Люка Шанава (Франция) — 2.14,81

2. Синнре Скар (Норвегия) — отставание 0,61

3. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 0,96

4. Пол Ауне (Норвегия) — 1,04

5. Рено Же (Франция) — 1,24

6. Ховард Таугбель (Норвегия) — 1,68