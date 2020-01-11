Шанава победил в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, Ретивых выбыл в полуфинале
17:10
Французский лыжник Люка Шанава победил в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Он показал результат 2 минуты 14,81 секунды.
Второе место занял норвежец Синнре Скар (отставание — 0,61), третье — швед Юхан Хеггстрем (0,96).
Россиянин Андрей Краснов выбыл в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Люка Шанава (Франция) — 2.14,81
2. Синнре Скар (Норвегия) — отставание 0,61
3. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 0,96
4. Пол Ауне (Норвегия) — 1,04
5. Рено Же (Франция) — 1,24
6. Ховард Таугбель (Норвегия) — 1,68
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