Сервисмен Колоньи задержан полицией по подозрению в распространении допинга

Австрийская полиция задержала сервисмена швейцарского лыжника Дарио Колоньи. Его подозревают в распространении допинга, сообщает норвежский телеканал TV2. Сервисмена допросили и отпустили.

В полиции считают, что он связан с клиникой немеца Марка Шмидта. В швейцарской команде он рабоате с прошлого года.

Эта клиника помогала спортсменам из разных стрна принимать допинг. Сам доктор был задержал во время чемпионата мира-2019 в Зефельде. Там же полиция задержала пятерых лыжников, один из которых во время прихода полиции делал переливание крови.

Отмечается, что полиция не имеет претензий к самому Колонье.