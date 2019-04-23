Сергей Устюгов женится на Елене Соболевой. Невеста прошла испытание

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в интервью "СЭ" поделился подробностями о предстоящей свадьбе с Еленой Соболевой и рассказал о своем здоровье.

– Волновались, когда делали предложение? – вопрос Устюгову.

– На самом деле, я давно был к этому готов. Не раз говорил Лене: "Вот станешь чемпионкой России, тогда не отверчусь, сразу женюсь!" Она в самом конце сезона и поехала в Апатиты. Выиграла 50 км.

– Так вот она зачем там выступала.

– Сразу после гонки позвонил Егор Сорин (тренер сборной России. – Прим. "СЭ"). Говорит, не знает, поздравит меня новостями или расстроит.

– А вы?

– Говорю: "Конечно, поздравишь!" Я давно был настроен, столько лет вместе. Пора уже.

– Значит, своим предложением не удивили?

– Я ждала, конечно, но не в тот день, – призналась Соболева. – Потом стала догадываться, что происходит что-то не то. Он постоянно куда-то уходил. Говорил, что ему жарко.

– Так мне и было жарко, – сообщил Устюгов.

– Волновались?

– Нет, просто антибиотики пью. Эти перепады температуры в теле – как-то не очень. Мы весь день сидели на свадьбе. Гуляли у Рифата Сафиуллина и Анны Некрасовой (российских лыжников. - Прим. "СЭ"). Знакомы с Рифатом еще со времен, когда я попал в окружную команду. И свадьба была как раз в кругу ребят, с которыми начинали спортивный путь. Все было по-домашнему, очень уютно. Со многими мы много лет не виделись. Даже жаль, что для меня это была трезвая свадьба. (Владимир Иванов)

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