Сергей Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, Клебо одержал победу

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринтерской гонке на свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Россиянин уступил на финише сопернику меньше секунды.

Российский лыжник Александр Большунов не выступил в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22.84

2. Сергей Устюгов (Россия) — 2:23.71

3. Ришар Жув (Франция) — 2:24.07

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:24.15

5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:26.58

6. Люка Шанава (Франция) — 2:30.79

7. Александр Терентьев (Россия)...

16. Глеб Ретивых (Россия)

28. Артем Мальцев (Россия)

38. Иван Якимушкин (Россия)

48. Денис Филимонов (Россия)

59. Андрей Ларьков (Россия)