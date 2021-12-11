Сергей Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, Клебо одержал победу
17:52
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринтерской гонке на свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Россиянин уступил на финише сопернику меньше секунды.
Российский лыжник Александр Большунов не выступил в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.
Лыжные гонки
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22.84
2. Сергей Устюгов (Россия) — 2:23.71
3. Ришар Жув (Франция) — 2:24.07
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:24.15
5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:26.58
6. Люка Шанава (Франция) — 2:30.79
7. Александр Терентьев (Россия)...
16. Глеб Ретивых (Россия)
28. Артем Мальцев (Россия)
38. Иван Якимушкин (Россия)
48. Денис Филимонов (Россия)
59. Андрей Ларьков (Россия)
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