Сергей Устюгов: «Смотреть «Тур де Ски» по телевизору легче, но, блин, как же хочется там бегать»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что следит за многодневкой «Тур де Ски».

«Я тренируюсь и, так же, как и вы, смотрю Тур по телевизору. Скажу честно — смотреть легче, чем бежать там. Но, блин, как же хочется бегать там», — написал у себя в Instagram Устюгов.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер сообщил, что Устюгов, восстанавливающийся после коронавируса, примет участие в этапе Кубка страны в Кирово-Чепецке, который пройдет с 14 по 17 января. После этого тренерский штаб примет решение, стоит ли спортсмену выступать на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне.