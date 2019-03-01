Сергей Устюгов: "Сегодня Клебо разобрался со мной как с ребенком"

Россиянин Сергей Устюгов в интервью корреспонденту "СЭ" прокомментировал результаты эстафеты 4x10 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Сборная России заняла второе место с отставанием от норвежцев в 38,8 секунды.

– На первой части я пытался начать быстро, отцепить Клебо, но в итоге накушался и – отцепился сам.

Я был уверен в себе. Знал, что готов и хотел бороться за золото. Ни для кого не секрет, что сегодня у нашей сборной были как никогда высокие шансы. Но получилось так, как получилось.

– Какая тактика была против норвежца?

– Мы обсуждали с Маркусом, что, если уйдем на этап вместе, нужно попытаться скинуть Клебо. Накануне вечером Александр Легков предлагал пройти 3 км, а потом уходить. В итоге я очень хорошо размялся и думал, что получится это сделать с первого круга. Но не вышло. Он перекрыл пространство и встал передо мной. Клебо – тактик. Сегодня он разобрался со мной как с ребенком, – сказал Устюгов.

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