Сергей Устюгов рассказал, как его путают с экс-биатлонистом Евгением Устюговым

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как относится к тому, что его иногда путают с экс-биатлонистом Евгением Устюговым, который был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен трех олимпийских медалей.

«Это неприятно, особенно когда еще говорится о каких-то разбирательствах с допингом. В «Инстаграме» многие пишут: «Допингер, почему ты до сих пор бегаешь». Путают меня с Евгенией Устюговым — а у него до сих пор идут разбирательства — отзываются нелестно. Пишут в директ, в комментариях. Но я на это дело внимания не обращаю», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Югра».

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала Евгения виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, включая золотую медаль в масс-старте и бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также золото в мужской эстафете на Играх 2014 года в Сочи.