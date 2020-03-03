Сергей Устюгов: «По центральному каналу рассказывали про дисквалификацию Евгения Устюгова, а показывали меня»

Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на ошибку телевизионщиков, которые в репортаже о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова показали портрет его однофамильца-лыжника.

— Мне скинули, посмотрел, было просто дико. И ведь люди схавали. Я кинул ссылку Елене Валерьевне Вяльбе. Она разобралась, сюжет заменили. Но все равно неприятно. Выступаешь за страну, приносишь медали, бьешься за чистый спорт — и тут по главному каналу показывают твою физиономию и говорят про допинг. Даже мамы Лены (жены Устюгова. — Прим. «СЭ») звонила и спрашивала: «А что, Сережу дисквалифицировали?» — Ничего себе. — Вот так вот. Отлично! Лишили олимпийского золота, которого у меня и не было (смеется). Хотя я очень надеюсь, что и у Женьки ничего не заберут. Он же будет судиться и имеет хорошие шансы выиграть дело. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Устюгова — на сайте «СЭ»