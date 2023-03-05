Устюгов: «Если хорошее предложение поступит, то я скажу: «Пока лыжные гонки!»

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов ответил на вопрос о продолжении карьеры.

— Вопрос о продолжении карьеры? Давайте вы так сработаете, чтобы мне какое-то хорошее предложение поступило, чтобы я сказал: «Пока лыжные гонки!» И со спокойной душой ушел. Директор Малиновки? Да меня не возьмут сюда! Какой из меня директор? Я же несерьезный человек.

— Какую оценку по пятибальной шкале поставили бы себе?

— Если вы приехали, то это круто. На крупные турниры приезжают 2-3 человека, а тут такая толпа! Почему так произошло? Не знаю.

— Из-за вашего с Большуновым столкновения в Красногорске, Сергей.

— Вам надо треша? Мы на старте сразу боксерские перчатки наденем. Это же лыжные гонки. Кто первый финишировал, тот и победил. Скучно звучит? Почему? На эстафете не понравилось?

5 марта 30-летний Устюгов занял третье место в классическом масс-старте на 50 км на турнире «Чемпионские высоты». Первое место занял Александр Большунов, второе — Алексей Червоткин.