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Сегодня, 13:20

Устюгов не стал общаться с журналистами после разделки на Кубке России: «Есть много других хороших пацанов»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на просьбу корреспондента «СЭ» пообщаться после 15-километровой разделки на Кубке России в Сыктывкаре.

— Давайте не будем. Есть много других хороших пацанов, вон Артем Мальцев. Посмотрите на табло, — с улыбкой ответил Устюгов корреспонденту «СЭ».

Устюгов на момент своего финиша занимал место в конце второго десятка. Спринт олимпийский чемпион пропустил.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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