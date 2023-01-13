Устюгов не стал общаться с журналистами после разделки на Кубке России: «Есть много других хороших пацанов»

Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на просьбу корреспондента «СЭ» пообщаться после 15-километровой разделки на Кубке России в Сыктывкаре.

— Давайте не будем. Есть много других хороших пацанов, вон Артем Мальцев. Посмотрите на табло, — с улыбкой ответил Устюгов корреспонденту «СЭ».

Устюгов на момент своего финиша занимал место в конце второго десятка. Спринт олимпийский чемпион пропустил.