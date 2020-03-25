Сергей Устюгов останется тренироваться у Крамера. Хотя Вяльбе считает, что ему нужно сменить тренера

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов продолжит тренироваться в группе Маркуса Крамера, об этом сообщил сам специалист.

— Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года, — цитирует ТАСС Крамера. — Во всяком случае, именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были еще в Канаде. Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники — Александр Большунов и Сергей Устюгов — тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами.

Безусловно, они уважают друг друга, но все же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно. — Так что я думаю, что состав группы останется прежним. Если изменения и будут, то незначительные

Уже третий сезон подряд концовка сезона для него получается скомканной, — добавил он. — Сначала был недопуск на Олимпиаду, потом проблемы со здоровьем после чемпионата мира, теперь отмена этапов. Но он все равно стал восьмым в общем зачете Кубка мира, что показывает, что он остается одним из лучших лыжников в мире.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразила мнение, что Устюгову стоит поменять тренировочную группу.