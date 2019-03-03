Сергей Устюгов: "Не вышел на старт из-за проблем с боком, буду сдавать анализы"

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, почему пропустил гонку на 50 км на чемпионате мира.

– Давайте откровенно. В эстафете у меня были проблемы с боком. И только тогда я примерно понял состояние боксеров, когда они пропускают удар по печени. В глазах темнеет, сил нет.

Вечером в тот же день я сходил к физиотерапевту, который работает в нашей группе. Он потрогал желчный и сказал, что действительно не все в порядке. А я до сих пор чувствую какой-то тонус с правой стороны. Потом зашел Маркус и сказал, что, если, до 10 утра субботы меня не отпускает, мою кандидатуру на гонку не рассматривают.

Утром я выбежал на кросс. Пробежал 10 минут, а потом 5 шел пешком. Снова схватило бок.

По приезду в Екатеринбург пойду на УЗИ, буду сдавать анализы. Нужно разобраться с этим. (Владимир Иванов)

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