Сергей Устюгов имеет шанс выступить на чемпионате России, несмотря на травму ноги

Российский лыжник Сергей Устюгов еще не завершил сезон, несмотря на травму ноги. Главный врач национальной команда Роман Эрлихман объяснил, что при желании спортсмен может выступить на чемпионате России, информирует РИА Новости.

«Сергей уже в Москве, он прошел обследование. Есть еще ряд обследований, которые мы ему назначили. Программа восстановления до конца пока не ясна, но, думаю, будут определенные физиотерапевтические назначения, покой от физических нагрузок, дальше контроль — УЗИ, МРТ и так далее. Сезон для него не закончен, если Сергей захочет выступать на чемпионате России и нога ему позволит, то почему нет? Это не такая травма, которая не позволила бы ему выступить на чемпионате России», — сказал Эрлихман.

На проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира Устюгов принял участие только в спринте, где занял пятое место, и досрочно завершил турнир. Перед стартом мирового первенства россиянин упал на контрольной тренировке и повредил мышцу ноги.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.