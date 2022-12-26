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Сергей Крянин: «В пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения»

Алина Савинова
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Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о конфликте между российскими лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым на Кубке России в Красногорске.

«Это спортивная борьба. Интрига в гонках Кубка России живет до конца. И в пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения. Такое регулярно происходило и на Кубке мира. Большунов понес заслуженное наказание, тем более речь не шла о каких-то жестких действиях с его стороны. Судьи вынесли решение согласно правилам. Слава богу, обошлось без поломки лыж и травм. Но я считаю, здорово, что ребята по-настоящему конкурируют друг с другом и жаждут быть первыми», — приводит RT слова Крянина.

Устюгов остался недоволен судейством спринта, считая, что его намеренно подрезали на трассе в финальном забеге, и в знак протеста отказался участвовать в церемонии награждения.

Позже судейская комиссия признала Большунова виновным в конфликте и вынесла ему устное предупреждение.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1091082-kryakin-lyzhniki-naryshenie
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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Крянин о конфликте Большунова и Устюгова: «Здорово, что вокруг их соперничества возник дополнительный ажиотаж»
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