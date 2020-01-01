Сергей Крянин: «Устюгов и Большунов подошли к «Тур де Ски» в оптимальной форме»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин похвалил Александра Большунова и Сергея Устюгова с успешным выступлением на «Тур де Ски». Большунов вышел в лидеры общего зачета, на 16 секунд от него отстает Устюгов, на 26 — норвежец Йоханнес Клебо.

— Конечно, доволен выступлением Большунова и Устюгова, два первых места — это здорово, — цитирует «РИА Новости» Крянина. - Задачей тренерского штаба и спортсменов было подготовиться к «Тур де Ски», потому что здесь разыгрывают самые большие очки. Борьба за Кубок мира только разворачивается, посмотрим, что будет дальше, сезон длинный. То, что наши ребята подошли в оптимальной форме здесь, — хорошо, «Тур де Ски» только перевалил за свой экватор, основные гонки впереди.

У россиян и других спортсменов есть шансы на победу. Произойти может все что угодно, болельщикам нужно поддержать наших ребят. Напряжение на «Тур де Ски» будет держаться до последних метров.