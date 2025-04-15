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15 апреля, 17:00

Крянин — о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Если мы хотим развалить стройную систему, то можно это сделать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Член президиума Федерации лыжных гонок России, призер чемпионата мира Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» высказался о желании комментатора Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

— Если мы хотим развалить какую-то стройную систему, то можно это сделать. Проблем с этим нет, — начал Крянин. — Но зная много лет, как создавалась эта система, которая дает результат, то я бы даже не стал пробовать. Не знаю, какая цель Дмитрия, зачем в этом участвует. Елена Валерьевна [Вяльбе] работает, основываясь на традициях предыдущих руководителей, которые выстраивали процесс, соблюдая определенные каноны, чтобы весь механизм работал. Я не знаю, может, Диме это как-нибудь завидно, и он хочет этот порядок разрушить. На самом деле здесь все работает. Спросите про поэтапное развитие у тренеров, как они работают в этой системе. В принципе механизм работы тренеров, которые находятся в Федерации лыжных гонок России и готовят резерв и спортсменов, рабочий. Уже доказывали это еще до санкции и нынешней сложной ситуации. Результаты были отменные. Это итог слаженной работы. Да возьмите смазчиков, судейство. Понятно, что бывают мелкие ошибки. Но ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Самое главное, что из этих ошибок делаются выводы. Елена Валерьевна эти ошибки обозначает. Ребята эти ошибки исправляют. Это и есть слаженная работа. Если Дмитрий Губерниев предоставит план работы, которая не просто лозунги, а действительно план работы по развитию вида спорта, тогда надо, чтобы эксперты ознакомились, и можно будет рассмотреть. Пока я такого плана не видел.

— Насколько реально, что Губерниева поддержат члены ФЛГР на выборах?

— Я не знаю. Я за системный подход. В нынешнем мире может произойти все, что угодно. Я как профессионал, который видит систему изнутри, буду голосовать за системный подход, чтобы в первую очередь не пострадали спортсмены.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
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