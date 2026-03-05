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ОИ Милан Кортина 2026

5 марта, 18:25

Серебряный призер Олимпиады-2026 Фендрих объявила о завершении карьеры

Алина Савинова

Швейцарская лыжница Надин Фендрих приняла решение о завершении карьеры по окончании сезона-2025/26.

Последним турниров для 30-летней спортсменки станет чемпионат Швейцарии в Ле-Дьяблере, который состоится в конце марта.

«Возможность превратить свое хобби в профессию — это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла работать над своими навыками и совершенствоваться вместе с моей командой. Завоевать медаль на Олимпийских играх всегда было моей мечтой», — цитирует Фендрих пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

На Олимпиаде-2026 в Италии Фендрих завоевала серебро в командном спринте. Она также является трехкратным призером чемпионатов мира.

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Надин Фендрих
Олимпиада
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