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Сегодня, 12:35

Серебряный призер ЧМ по лыжным гонкам Кирпиченко завершила карьеру

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российская лыжница Яна Кирпиченко объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал с самого детства и на продолжении всего пути. Спасибо за друзей, семью, обретенную благодаря спорту, за множество путешествий, за исполнение мечты», — написала спортсменка на своей странице в соцсетях.

Кирпиченко — серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в эстафете 4х5 км. Также 28-летняя лыжница является чемпионом зимней Универсиады-2019 (эстафета 3х5 км) и трижды бронзовым призером соревнований (5 км классика, 5 км преследование, 15 км).

Яна Кирпиченко. «Думала не о соперницах, а как дойти до финиша. Коснулась дна». Талантливая лыжница — о сложном этапе карьеры
Источник: Соцсети Яны Кирпиченко
Яна Кирпиченко
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