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Семиков выиграл гонку на Кубке Хакасии, Большунов стал пятым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лыжник Илья Семиков стал победителем гонки на 10 км классическим стилем на Кубке Хакасии.

31-летний лыжник, представляющий Республику Коми, преодолел дистанцию за 25 минут 0,3 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (Татарстан), отставший от лидера на 17,7 секунды. Третьим стал Александр Ившин из Удмуртии (+27,1).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял пятое место.

Кубок Хакасии

Гонка на 5 км классическим стилем

Мужчины

1. Илья Семиков (Коми) — 25.0,3

2. Сергей Ардашев (Татарстан) — +17,7

3. Александр Ившин (Удмуртия) — +27,1

4. Павел Соловьев (Красноярский край) — +31,7

5. Александр Большунов (Татарстан) — +35,5

6. Илья Порошкин (Коми) — +36,3

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