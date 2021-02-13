Российских лыжников лишили бронзовой медали юношеского ЧМ

Мужскую сборную России лишили бронзовой медали в эстафете на юношеском чемпионате мира.

Российская команда на финише боролась за третье место с командой Италии. Лыжники пересекли финишную черту практически одновременно, но победу присудили сборной России.

Лишь спустя несколько часов было опубликовано сообщение о том, что после просмотра фотофиниша сборная Италии заняла третье место. Российская команда, за которую выступали Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов и Сергей Волков, таким образом, осталась вне пьедестала.

Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла финская команда.