Российских лыжников лишили бронзовой медали юношеского ЧМ
Мужскую сборную России лишили бронзовой медали в эстафете на юношеском чемпионате мира.
Российская команда на финише боролась за третье место с командой Италии. Лыжники пересекли финишную черту практически одновременно, но победу присудили сборной России.
Лишь спустя несколько часов было опубликовано сообщение о том, что после просмотра фотофиниша сборная Италии заняла третье место. Российская команда, за которую выступали Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов и Сергей Волков, таким образом, осталась вне пьедестала.
Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла финская команда.
After photo finish it was Italy who took the bronze medal. Congratulazioni! https://t.co/j7SOSVX3Ma pic.twitter.com/zVIPzf1RMt— JWSC2021 (@JWSC2021) February 13, 2021
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