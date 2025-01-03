Сборная Украины по лыжным гонкам отказалась от «Тур де Ски»

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе не будет участвовать в «Тур де Ски».

По сообщению Dagbladet, в гонке преследования не принял участие ни один спортсмен из национальной команды. Причины этого решения неизвестны. Организаторы утверждают, что команда официально не заявляла о своем отказе от участия в соревнованиях.

Впервые за шесть Украина могла принять участие в «Тур де Ски». В состав команды вошли пятеро лыжников: двое мужчин и три женщины.

«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.