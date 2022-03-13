Сборная США выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне прошла смешанная эстафета. Победу одержала команда из США в составе Рози Бреннан, Зака Кеттерсона, Скотта Паттерсона и Джессики Диггинс.

Второй результат показала команда из Финляндии, уступив победителям 3,8 секунды. Третьей стала сборная Норвегии.

Напомним, что российская команда не было допущена до выступления на этапе Кубка мира в Швеции.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Смешанная эстафета

1. США (Рози Бреннан, Зак Кеттерсон, Скотт Паттерсон, Джессика Диггинс) — 42.01,8

2. Финляндия (Кертту Нисканен, Пертту Хюваринен, Ийво Нисканен, Криста Пармакоски) — + 3,8

3. Норвегия (Хейди Венг, Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Тереза Йохауг) — + 4,3

4. Швеция (Эбба Андерссон, Вильям Поромо, Йенс Бурман, Фрида Карлссон) — + 9,1

5. Германия (Катарина Хенниг, Йонас Доблер, Фридрих Мох, Виктория Карль) — +16,2

6. Италия (Лючия Скардони, Франческо Де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Катерина Ганц) — + 29,0