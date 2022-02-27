Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров
27 февраля на чемпионате мира среди юниоров в норвежской Лигне прошла смешанная эстафета.
Сборная России заняла в гонке третье место. Россию представляли Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова.
На последний этап Степанова уходила шестой, но она отменно прошла свой этап и выиграла у соперниц борьбу за медали.
Первое место заняла сборная Норвегии, второе — команда Франции.
Лыжные гонки
Лагне (Норвегия)
Молодежный чемпионат мира
Командные соревнования
Эстафета, 4 х 5 км
1. Норвегия — 49.20,5
2. Франция — 49.28,0
3. Россия — 49.32,7
4. Швейцария — 49.51,1
5. Финляндия — 50.32,1
6. Германия — 50.39,3
Новости