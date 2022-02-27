Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров

27 февраля на чемпионате мира среди юниоров в норвежской Лигне прошла смешанная эстафета.

Сборная России заняла в гонке третье место. Россию представляли Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова.

На последний этап Степанова уходила шестой, но она отменно прошла свой этап и выиграла у соперниц борьбу за медали.

Первое место заняла сборная Норвегии, второе — команда Франции.

Лыжные гонки

Лагне (Норвегия)

Молодежный чемпионат мира

Командные соревнования

Эстафета, 4 х 5 км

1. Норвегия — 49.20,5

2. Франция — 49.28,0

3. Россия — 49.32,7

4. Швейцария — 49.51,1

5. Финляндия — 50.32,1

6. Германия — 50.39,3