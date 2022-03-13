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Сегодня, 17:14

Сборная России стала третьей в общем зачете Кубка наций

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в общем зачете Кубка наций сезона-2021/22. Российские лыжники набрали 4861 очко.

Победу в Кубке наций одержала сборная Норвегии, набравшая 8207 баллов. Второй стала команда Швеции (5436).

В зачете Кубка наций среди мужчин сборная России (2903) заняла второе место. Возглавили зачет норвежцы (4859), третьими стали французы (1962).

У женщин в Кубке наций победу одержала сборная Швеции (3982), второе место у норвежек (3348), третье — у финок (2441). Россиянки (1958) расположились на пятой строчке.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
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