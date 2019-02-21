Сборная России подаст протест на действия Клебо в отношении Устюгова на ЧМ

Сборная России подаст протест на поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Клебо подрезал и толкнул россиянина Сергея Устюгова на трассе, а потом повздорил с ним после финиша.

- Конечно, будем подавать протест на поведение Клебо и на желтую карточку, которую показали Сергею. Так, как себя повел норвежец, вести нельзя, - приводит ТАСС слова менеджера национальной команды Юрия Чарковского.

Устюгов занял 5-е место в своем полуфинальном забеге с отставанием в 1,92 секунды от победителя итальянца Федерико Пеллегрино (3 минуты 08,22 секунды). Клебо стал чемпионом мира в спринте.

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